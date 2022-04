EK brengt Mystic Fog-koelvloeistof uit die sterk reageert op rgb-verlichting

De EK-CryoFuel Mystic Fog-vloeistof is semitransparant en ontwikkeld om licht zoveel mogelijk te verspreiden, voor een mistig effect. De koelvloeistof is bedoeld voor systemen met waterkoeling in een custom loop.

Volgens EK is de koelvloeistof zo gemaakt dat die niet neerslaat, ook niet na urenlange inactiviteit in de koellus. De fabrikant gebruikt een eigen formule die naar eigen zeggen 'de perfecte verhouding tussen zwevende deeltjes en heldere koelvloeistofbasis' bevat. Daardoor moet de vloeistof goede koelprestaties bieden en tegelijkertijd het licht van adresseerbare rgb-leds fraai verspreiden.

De vloeistof wordt in Slovenië gemaakt, waar het bedrijf gevestigd is. Volgens EK is er talloze uren mee getest en is het een chemisch zeer stabiele koelvloeistof, die ook biologisch afbreekbaar is. EK verkoopt de Mystic Fog-koelvloeistof als concentraat voor 12,90 euro per 250 milliliter. Dat dient aangelengd te worden met 750ml water voor gebruik. Er is voor 15,90 euro ook een premix van een liter beschikbaar, in een beperkte oplage.