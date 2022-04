Adobe past opmaak van pdf's met Liquid Mode automatisch aan voor kleine schermen

Adobe voegt Liquid Mode toe aan zijn Acrobat Reader-app voor Android en iOS. De functie past de opmaak van pdf's automatisch aan voor kleinere schermen. Dat werkt volgens Adobe met kunstmatige intelligentie en machinelearning. Later komt de functie ook naar desktops.

Door de Liquid Mode-knop in te drukken past de app de weergave van pdf's aan, zodat die beter te bekijken zijn op kleine schermen. Tekst, afbeeldingen en tabellen worden opnieuw opgemaakt. De functie gebruikt het Adobe Sensei-platform voor neurale netwerken.

Volgens Adobe is Liquid Mode een zelflerende tool, die naarmate er meer gebruik van gemaakt wordt beter zal gaan werken. Er wordt machinelearning gebruikt om de verschillende onderdelen van pdf's te begrijpen, zoals koppen, paragrafen, plaatjes, lijsten en tabellen. De kunstmatige intelligentie probeert ook te begrijpen hoe die verschillende onderdelen gesorteerd moeten worden in de nieuwe weergave.

Het is ook mogelijk om voorkeuren aan te geven, om zo bijvoorbeeld de tekstgrootte en letterafstand te veranderen. Liquid Mode is beschikbaar in Acrobat Reader voor Android en iOS. De tool komt later ook naar de desktopversie en browsers, maar wanneer dat zal gebeuren, is nog niet bekend.