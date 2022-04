Remaster van tien jaar oude rpg NieR RepliCant verschijnt op 23 april 2021

Square Enix brengt NieR Replicant ver.1.22474487139… op 23 april uit voor consoles en pc. De game is een remaster van de rpg NieR uit 2010. De game wordt uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One en op Steam.

De game is een nieuwe versie van NieR RepliCant. Die game was een variant van NieR uit 2010, maar dan met een ander hoofdpersonage. Hoewel NieR wereldwijd uitkwam, verscheen de RepliCant-uitvoering alleen in Japan. De remaster wordt wereldwijd uitgebracht. Begin dit jaar werd de ontwikkeling al aangekondigd. De makers vertellen op het PlayStation-blog dat de game eigenlijk dit jaar uit had moeten komen, ter ere van de tiende verjaardag van NieR.

Het spel heet volledig NieR Replicant ver.1.22474487139… en die lange titel zou aan moeten geven dat het om een geüpgradede versie van het spel gaat. De game zal speelbaar zijn op de next-genconsoles, maar is ontwikkeld voor de huidige PlayStation 4 en Xbox One. Het spel maakt geen gebruik van de features van de nieuwe consoles. Er komt ook een pc-versie beschikbaar via Steam.