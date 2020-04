Bitspower komt met Touchaqua Sedna-reservoir voor NZXT H510-behuizing

Bitspower heeft een rechthoekige reservoir-pompcombinatie voor de NZXT H510-behuizing uitgebracht. De Touchaqua Sedna H510i bevat rgb-leds en wordt geleverd met een fitting voor luchtafvoer en een drain valve. De adviesprijs is omgerekend en met btw zo'n 183 euro.

De Touchaqua Sedna H510i is 32 centimeter hoog, 11,5 centimeter breed en 5,08 centimeter diep. De zogeheten 'distributieplaat' biedt inlets en outlets ter hoogte van de cpu en gpu, wat het plannen van een waterkoel-loop gemakkelijker moet maken. Bitspower noemt geen specificaties van de meegeleverde pomp, maar gezien de afmetingen lijkt het in ieder geval om een ddc-variant te gaan.

Het reservoir bevat geïntegreerde rgb-leds die aangestuurd kunnen worden met software van Asus, ASRock, MSI, Gigabyte en Razer. Ook verkoopt Bitspower een losse rgb-controller. Bitspower levert verder een air exhaust-fittings en een drain valve mee. Laatstgenoemde wordt gebruikt om de koelvloeistof in een custom loop relatief gemakkelijk te vervangen. De air exhaust wordt gebruikt om lucht uit een loop te laten ontsnappen.

Het product staat op de website van Bitspower te koop voor 4960 Taiwanese dollar, exclusief btw. Omgerekend en met belasting komt dat neer op ongeveer 183,57 euro. De Touchaqua Sedna H510i is nog niet verkrijgbaar in Nederlandse en Belgische webshops, hoewel Bitspower wel een officiële reseller in Nederland heeft. Vermoedelijk zal het product daar op termijn beschikbaar komen.