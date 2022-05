NZXT brengt Z490-moederbord met minimalistisch ontwerp uit voor 230 euro

NZXT brengt een moederbord met Intels Z490-chipset uit. Het N7 Z490-moederbord heeft een minimalistisch ontwerp en is gemaakt in de fabrieken van ASRock. NZXT brengt een zwarte en een witte variant uit. Het bord kost 230 euro.

Het NZXT N7 Z490-moederbord is zwart uitgevoerd, maar de fabrikant levert twee versies, met witte of zwarte afdekplaten van plastic en metaal. Het bord is gebaseerd op de Z490-chipset en heeft een lga1200-socket voor Intel-processors uit de Comet Lake-serie.

Volgens AnandTech is het bord gemaakt door ASRock. NZXT bracht twee jaar geleden zijn eerste moederbord uit. Dat was een Z390-bord en dat kwam uit de fabrieken van ECS. NZXT is zelf met name bekend van zijn behuizingen.

Het N7 Z490-moederbord is voorzien van Wi-Fi 6, een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting en twee M.2-slots met PCIe 3.0 x4-ondersteuning. Het bord zelf is niet kleurrijk uitgevoerd, maar NZXT voorziet wel in rgb-headers voor verlichtingssystemen van alle bekende fabrikanten.