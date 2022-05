AMD lost bug in Radeon-driver die bsod kan veroorzaken begin volgend jaar op

Beveiligingsbedrijf Cisco Talos heeft een bug in AMD's gpu-driver ontdekt die het mogelijk maakt om systemen te laten crashen. AMD stelt dat dit geen gevolgen heeft voor de veiligheid en zegt het probleem in het eerste kwartaal van 2021 op te lossen.

De onderzoekers ontdekten dat het mogelijk is om een out-of-bounds read and denial of service, ofwel een blue screen of death, te forceren op systemen met de desbetreffende gpu-driver. Dat werkt door een specifiek verzoek naar de D3DkmtcreateAllocation-api te sturen. Daarvoor moet een aanvaller toegang hebben tot het systeem, maar admin-rechten zijn niet noodzakelijk.

Het probleem zit in het Atikmdag.sys-bestand van de Radeon Graphics-driver. Talos heeft geconstateerd dat de bug in ieder geval vanaf versie 26.20.15029.27017 aanwezig is. Dat is de aanduiding voor de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.2, die in april uitkwam.

Cisco Talos heeft AMD in juli ingelicht. AMD bevestigt het probleem en heeft er de code CVE-2020-12911 aan toegekend. Volgens AMD gaat het om een potentiële kwetsbaarheid, maar de fabrikant stelt dat vertrouwelijke informatie en de veiligheid van systemen niet in het geding zijn. De crashes die via de bug te forceren zijn, zijn op te lossen met een herstart. AMD gaat het probleem oplossen in gpu-drivers die in het eerste kwartaal van 2021 uitkomen.

Update, 13:49: De potentiële kwetsbaarheid staat los van bsod-problemen die op kunnen treden tijdens gamen. Voor consumenten heeft de bug vermoedelijk geen grote gevolgen. Kwaadwillenden kunnen alleen een bsod forceren als ze al toegang hebben tot de computer.

Eind september publiceerde Cisco Talos informatie over een remode code execution-kwestbaarheid in een gpu-driver van Nvidia. Door een speciaal geprepareerde shader te tonen kon een aanvaller rechten verhogen op een systeem. De onderzoekers ontdekten de kwetsbaarheid in maart, Nvidia heeft die inmiddels opgelost, waarna publicatie volgde.