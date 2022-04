NZXT brengt zijn eerste AMD-moederbord uit

NZXT kondigt een moederbord op basis van AMD's B550-chipset in zijn N7-lijn aan. Het gaat om het eerste AMD-moederbord van de fabrikant, die met name bekend is vanwege zijn behuizingen.

Erg veel details over de NZXT N7 B550 maakt het bedrijf nog niet bekend en de productpagina staat nog niet online. Het gaat in ieder geval om een moederbord dat is opgebouwd rond AMD's B550-chipset en dus Ryzen 5000-, 4000- en 3000-processors kan huisvesten en ondersteuning voor PCIe 4.0 heeft. NZXT levert het moederbord met een witte of zwarte metalen cover.

Verder maakt het bedrijf melding van de aanwezigheid van een 12+2-fasige stroomvoorziening en het bord is opgebouwd uit zes lagen. Wat connectiviteit betreft is er ondersteuning voor WiFi 6E en Bluetooth 5.2. Er zijn twee M.2-aansluitingen voor ssd's en er is achtkanaals audio. Ten slotte zou het bord geheugenkloksnelheden tot 4733MHz ondersteunen. De prijs bedraagt 230 dollar, wat omgerekend en met btw op 236 euro uitkomt.

NZXT kondigde vorig jaar een Intel Z490-moederbord aan, dat door ASRock werd geproduceerd. Of dat ook voor het AMD-moederbord geldt, is niet bekend. NZXT bracht drie jaar geleden zijn eerste moederbord uit.

Update, 16.40: NZXT heeft inmiddels de uitgebreide specificaties vrijgegeven en bekendgemaakt dat het moederbord in Europa 230 euro gaat kosten.