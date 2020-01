Man laat Xbox Adaptive Controller werken op Nintendo Switch

Een Britse man heeft een Xbox Adaptive Controller werkend gekregen op een Nintendo Switch. Deze Adaptive Controller is bedoeld voor gamers met een beperking en werkt in principe alleen op de Xbox One of in combinatie met een Windows 10-pc.

Rory Steel, de directeur van de Digital Jersey Academy, toont in een video op Twitter hoe hij de Xbox Adaptive Controller heeft ingezet om zijn dochter The Legend of Zelda: Breath of the Wild te laten spelen op de Nintendo Switch. Ondanks haar beperking kan ze nu net als vrienden op de Switch spelen, beschrijft hij op Twitter.

Steel zegt dat het nog maar om een eerste versie gaat. Zijn dochter speelt The Legend of Zelda: Breath of the Wild op een ogenschijnlijk zelfgemaakt bord met grote knoppen en twee joysticks in het midden, die via nogal wat kabels zijn doorgelust naar een flink aangepaste Xbox Adaptive Controller. Dit project had hij naar eigen zeggen in een weekend voltooid.

De Xbox Adaptive Controller is een modulaire, platte controller met twee grote programmeerbare knoppen, waarbij aan de achterkant een rits 3,5mm-aansluitingen zitten om accessoires van derden op aan te sluiten, waarmee knoppen zijn te simuleren. De controller is sinds september 2018 op de markt en Microsoft richt zich hiermee specifiek op gamers met een beperking.