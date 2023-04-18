Eerste Kamer stemt in met Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee elektronische gegevensuitwisseling in de zorg verplicht wordt. Daarmee kan de wet binnenkort ingaan. Deze 'Wegiz' moet per 1 juni 2023 worden ingevoerd.

De Eerste Kamer stemde op dinsdag unaniem in met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, ook wel Wegiz. Met de wet moet gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders straks verplicht digitaal verlopen, en bijvoorbeeld niet meer via de fax of op papier. De wet moet per 1 juni geleidelijk worden ingevoerd. De Rijksoverheid heeft een 'meerjarenagenda' opgesteld met de soorten gegevensuitwisseling die daarbij prioriteit krijgen.

Het doel van de wet is volgens de Rijksoverheid dat zorgverleners straks eenvoudiger gegevens met elkaar kunnen delen. "Het standaardiseren van uitwisseling van gegevens gaat eraan bijdragen dat zorgverleners toegang hebben tot de benodigde medische informatie om goede zorg te leveren en daarmee gaat de kwaliteit van zorg omhoog", zei minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op dinsdag.

Er wordt al een paar jaar gewerkt aan de Wegiz. In april 2021 is het wetsvoorstel al goedgekeurd in de ministerraad. De Tweede Kamer ging in september vorig jaar akkoord. Voormalig minister Hugo Bruins wilde in 2018 al dat de toestemmingsvraag voor het delen van digitale medische data uit de wet gehaald zou worden, en dat gegevens daarmee altijd elektronisch kunnen worden uitgewisseld.