Nederlandse gezondheidszorg stopt met gebruik van fax

Project Faexit heeft op de relatiedag van de VZVZ symbolisch 'de allerlaatste faxmachine uit de Nederlandse gezondheidszorg' overgedragen aan het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid. Het gebaar weerspiegelt de volledige omschakeling van fax naar digitale communicatie in de zorgsector.

Het project Faexit, een initiatief van Zorgverzekeraars Nederland, RSO Nederland en de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, heeft de zorgsector succesvol geholpen bij de overstap naar veilige en efficiënte digitale communicatie. Dat schrijft de VZVZ in een persbericht. Dezelfde organisaties hebben eerder de dvd met radiologische beelden uit de zorg vervangen door Twiin Portaal via het project DVDexit.

Beeld en Geluid gaat de machine zichtbaar maken in zijn museum om toekomstige generaties te herinneren aan de technologische vooruitgang en de digitalisering van de zorg. "De fax is een belangrijk onderdeel van onze communicatiegeschiedenis en past daarom goed in onze collectie", aldus conservator Bas Agterberg.

Volgens Anil Jadoenathmisier, voorzitter van de stuurgroep van Faexit, was het hoog tijd om de voorheen belangrijke fax te vervangen door veilige digitale alternatieven. Door de overgang naar volledig digitale communicatie moeten zorgverleners zich bovendien beter kunnen concentreren op de zorg voor patiënten. In het najaar van 2022 riep de toenmalige Nederlandse minister van Volksgezondheid Kuipers op om faxen in de zorgsector te verbieden.