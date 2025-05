Nederlandse minister van Volksgezondheid wil faxen in zorgsector verbieden

De Nederlandse minister van Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel klaar waarmee hij communicatie van zorggegevens via faxtoestellen in de Nederlandse zorgsector wil verbieden. 'Het gebruik van fax staat de kwaliteit van zorg voor patiënten in de weg', klinkt het.

Volgens minister Kuipers heeft de Nederlandse zorgsector de afgelopen jaren vooruitgang geboekt wat betreft het digitaliseren van gegevens en is de sector een eerste fase van papier naar digitaal al voorbij. De minister stelde tijdens een Kamerdebat wel dat de uitwisseling tussen zorginstellingen onderling onvoldoende is en daarom moet er volgens hem een nieuwe fase komen om dat probleem uit de wereld te helpen. Hij pleitte tijdens het debat dan ook voor de ontwikkeling van een digitale snelweg in de Nederlandse zorg waarbij er ook sprake is van betere interoperabiliteit tussen de verschillende systemen van de zorginstellingen.

Het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg moet die volgende fase inleiden en verplicht dat in sommige gevallen de gegevensuitwisseling in de zorgsector digitaal verloopt. Als het wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd, wordt het faxen van zorggegevens verboden wat volgens de minister neerkomt op een 'faxit'.