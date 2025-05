Tweakers Podcast #347 - Tamagotchi's, Mac-upgrades en processortests

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs, Jelle Stuip en Tomas Hochtenbach over lichtpuntjes op de componentenmarkt, Tamagotchi's, de pornosite op Wicked-speelgoed, upgraden van opslag in de Mac Mini, TikTok in de VS en de tests die Tweakers doet op cpu's.

0:00 Intro

0:21 Opening

1:21 .post

9:14 Hoera, chiptekort!

20:18 Geef je Tamagotchi wat liefde

26:40 Een Stormy in een glas water met Wicked

31:32 Mac Mini heeft uitbreidbare opslag

36:36 TikTok wordt verboden in de VS, toch?

43:40 Hoe Tweakers processors test

1:09:35 Sneakpeek