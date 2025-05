SkatterBencher weet Raspberry Pi 5 tot 3,6GHz te overklokken

Overklokker SkatterBencher heeft geprobeerd de nieuwe Raspberry Pi 5 te overklokken. Met behulp van onder andere vloeibare stikstof en aangepaste software lukt het hem echter om slechts een maximale kloksnelheid van 3,6GHz te halen, minder dan hij had gehoopt.

SkatterBencher zegt in een video met bijbehorende blogpost dat hij wilde proberen 'de snelste Raspberry Pi 5 ter wereld' te maken. Eerder wist Skatterbencher de mini-pc al te overklokken naar 3GHz, maar dat was met een normale luchtkoeler. Voor zijn nieuwe video trok SkatterBencher meer uit de kast om de chip van de Raspberry Pi 5 op te voeren. Die mini-pc kwam eerder dit jaar uit en heeft een BCM2712C1-cpu die een normale kloksnelheid van 2,4 GHz heeft.

Het overklokken begin bij het installeren van een recente patch voor de Raspberry Pi waarmee NUMA-emulatie werd toegevoegd. Met dat Non-Uniform Memory Access-proces kan de geheugencontroller van de Pi 5-cpu zijn geheugen beter verdelen, wat tot veel efficiëntievergroting moet leiden. Interessanter is de fysieke opstelling van SkatterBencher, die vaker vloeibare stikstof gebruikt voor het koelen van hardware. De standaardhouders die hij voor andere overklokprojecten gebruikt, passen echter niet op de kleine computer. Daarvoor was het nodig een andere, kleinere houder voor de stikstof te gebruiken.

Daarmee bleek hij al simpel een snelheid van 3,2GHz te halen bij Geekbench. Bij het verlagen van de temperatuur sluit de Raspberry Pi zichzelf echter al snel af wanneer de cpu een kloksnelheid van 3,7GHz haalt. Dat gebeurde zelfs toen SkatterBencher de temperatuur naar -40 en later -90 graden Celsius verlaagde. Volgens hem heeft dat te maken met het energiegebruik; met de Elmor Ample-X1-voedingskaart wist hij de spanning te verhogen naar 1,55V, maar ook dat lijkt het probleem niet op te lossen. De overklokker concludeert daarmee dat het alleen maar mogelijk is de Raspberry Pi 5 tot maximaal 3,6GHz op te voeren, maar dat 4GHz buiten bereik blijft. Een snelheid van 3407MHz bleek het maximaal haalbare te zijn in benchmarks.