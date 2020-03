Onderzoekers willen met smartring verloop van covid-19 voorspellen

Onderzoekers van de Universiteit van Californië willen de symptomen van covid-19 voorspellen met de Oura-smartring. Daarmee hopen ze een algoritme te ontwikkelen dat het verloop van de ziekte kan identificeren. Aan het onderzoek doen 2000 ziekenhuismedewerkers mee.

Voor de studie gaan de onderzoekers data van de smartring combineren met dagelijkse enquêtes die gaan over de mogelijke symptomen van de ondervraagden. Met die informatie hopen de onderzoekers een algoritme te kunnen ontwikkelen dat patronen van de ziekte herkent. Specifiek willen de wetenschappers kunnen voorspellen wat het begin is van de ziekte, vervolgens de progressie en dan het herstel van een patiënt.

Het UCSF TemPredict-onderzoek gaat bestaan uit twee onderzoeksgroepen. De studie begint met ruim 2000 ziekenhuismedewerkers die in dagelijks contact staan met covid-19-patiënten, onder anderen dokters en verplegers. Deze medewerkers werken in San Francisco. Het gaat volgens de San Francisco Chronicle onder meer om het UCSF Medical Center en het Zuckerberg San Francisco General Hospital.

Deze medewerkers krijgen de Oura-smartring, waarmee de onderzoekers het verschil in lichaamstemperatuur, ademhaling en hartritme gaan volgen. De onderzoekers hopen dat de medewerkers straks via de ring sneller doorhebben wanneer ze de ziekte misschien hebben opgelopen. Op die manier kunnen die medewerkers sneller 'de juiste stappen' nemen, aldus het persbericht.

De tweede onderzoeksgroep zijn de ongeveer 150.000 gebruikers van de Oura-ring, die via inschrijving aan het onderzoek kunnen meedoen. Deze gebruikers kunnen dagelijks een enquête invullen, die de onderzoekers zullen combineren met hun Oura-data. Oura schrijft dat als dit onderdeel van het onderzoek succesvol blijkt te zijn, ze het in de toekomst misschien vaker willen doen bij andere ziektes.

De Universiteit van Californië wordt voor het onderzoek gesponsord door Oura, het Finse bedrijf dat de smartring met dezelfde naam op de markt brengt. Deze ring kan de hartslag, bewegingen en temperatuur van de gebruiker volgen, om daarmee een beeld te geven van de gezondheid van de gebruiker. De ring kan gekoppeld worden aan een app die inzicht geeft in onder meer de gezondheid en het slaapverleden.

Wat sensors betreft heeft de ring infrarode leds, ntc-temperatuursensoren, een versnellingsmeter en een gyroscoop. De ring is gemaakt van titanium en weegt 'minder dan 7,1 gram'. De accu is in een uur op te laden, waarna de Oura maximaal zeven dagen kan werken. De ring wordt draadloos opgeladen en is volgens Oura 'waterproof tot 100M', waarmee vermoedelijk honderd meter diepte wordt bedoeld. De slimme ring is via de site van Oura te koop voor 314 euro.

Oura is niet het eerste bedrijf dat met slimme apparaten meer duidelijkheid probeert te krijgen over het coronavirus. Zo heeft de maker van slimme thermometers Kinsa een kaart gepubliceerd met alle koortsverschijnselen in de Verenigde Staten. Dat schrijft onder meer Cnet. Het bedrijf benadrukt dat het geen kaart is van alle gevallen van covid-19, maar dat er een sterke correlatie is tussen atypische ziekteverschijnselen en positieve covid-19-tests.

Voor de kaart gebruikt het bedrijf geanonimiseerde data van de 1 miljoen Kinsa-gebruikers. De fabrikant hoopt dat de kaart zal werken als een 'gids' voor medische diensten, die daardoor sneller kunnen zien welke gebieden het zwaarst getroffen zijn.