Google Stadia voegt 4k-ondersteuning toe aan browserversie

Gamestreamingdienst Google Stadia werkt vanaf nu in 4k in browser Chrome. Dat blijkt uit meldingen van gebruikers. Google had de 4k-ondersteuning al beloofd, maar die werkte bij de release in november vorig jaar nog niet.

Reddit-gebruiker BaconRules 21 postte als eerste over de 4k-ondersteuning, maar veel gebruikers zien het inmiddels ook. Of een stream in 4k is, is te zien in het Connection-venster dat op te roepen is. Als de verbinding goed genoeg is, is daar een 4k-logo te zien.

Google had de 4k-ondersteuning al vanaf het begin beloofd, maar tot nu ging de resolutie niet hoger dan full hd. Het was al langer duidelijk dat de 4k-streams zouden komen, maar het was nog onbekend wanneer dat zou gebeuren; Google had alleen gezegd dat het ergens in de komende maanden zou zijn. De 4k-resolutie werkte al wel tijdens het gamen via de Chromecast Ultra-dongle.