Google maakt gratis variant van Stadia beschikbaar

Google maakt de gratis versie van gamestreamingdienst Stadia voor iedereen beschikbaar. Gebruikers die zich aanmelden krijgen tegelijk ook twee maanden een gratis Pro-abonnement. Bestaande Pro-klanten hoeven de komende twee maanden niet te betalen voor de dienst.

Google beloofde al tijdens de introductie van de gamestreamingdienst dat er een gratis variant zou komen. Daarmee zouden spelers niet hoeven te betalen voor toegang, maar alleen voor de losse spellen. Tot nu toe was die gratis variant er nog niet, al hintte Google er wel meerdere keren naar dat die eraan zat te komen. Het bedrijf schrijf nu dat de gratis variant beschikbaar is. Spelers kunnen daarmee maximaal op een 1080p-resolutie met 60fps gamen. Gebruikers kunnen zich aanmelden als ze een Gmail-adres hebben. Google zegt dat de functie in 14 landen beschikbaar komt. Nederland zit daar bij, bevestigt woordvoerder Rachid Finge. Wel kan het tot 48 uur duren voor het proces voor alle gebruikers uitgerold en beschikbaar is. Spelers die zich aanmelden kunnen ook twee maanden gratis Stadia Pro krijgen. Dat kost normaal tien euro per maand. Spelers die dat doen krijgen ook toegang tot negen games, waaronder GRID, Destiny 2 en Thumper. Gebruikers die nu al betalen voor de Pro-variant hoeven dat de komende twee maanden niet te doen.

Google zegt dat het een tijdelijke feature in Stadia inbouwt waarmee de standaard schermresolutie teruggaat naar 1080p. Dat doet het bedrijf 'in lijn met eerdere verzoeken van bijvoorbeeld de Europese Commissie'. Spelers kunnen de resolutie in hun instellingen zelf veranderen. Wel waarschuwt Google dat de klantenservice door de coronacrisis mogelijk trager is dan normaal.