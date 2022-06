Google breidt 5.1-surroundsound-ondersteuning voor Stadia uit

Google heeft met een nieuwe update de 5.1-surroundsound-ondersteuning voor Stadia uitgebreid naar webbrowsers. Ook zien deze gebruikers nu een toetsenbord op het scherm als ze een controller hebben aangesloten.

Stadia had al ondersteuning voor 5.1-surroundsound via bijvoorbeeld de Chromecast Ultra, maar met de nieuwe update krijgen ook gebruikers die via de browser spelen, 5.1-geluid te horen. Met 5.1-geluid kunnen spelers beter horen waar bijvoorbeeld een vijand vandaan komt, mits hun audioapparatuur dit ondersteunt. Voor 5.1-surroundsound is een Stadia Pro-abonnement nodig, net als voor de 4k-ondersteuning. Eerder bracht Google deze 4k-ondersteuning ook naar Chrome.

Een andere toevoeging voor browserspelers is een on-screen toetsenbord. Tot slot krijgen spelers op mobiele apparaten vanaf nu notificaties te zien over hun verbindingskwaliteit. Daarmee kunnen spelers gemakkelijker achterhalen waar het probleem zit als hun Stadia-ervaring niet vlekkeloos verloopt.

Google Stadia kwam afgelopen november uit als Pro-versie en kost tien euro per maand. Stadia werkt via browsers als Chrome, bepaalde smartphones en Chromecast Ultra. Sinds kort is er ook een gratis variant van Stadia beschikbaar.