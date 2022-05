Google Stadia-controller werkt draadloos met Android-telefoons

De controller van de Google Stadia-gamestreamingdienst is vanaf nu draadloos te gebruiken in combinatie met Android-telefoons. Dit wordt nu ondersteund, meer dan zes maanden nadat de dienst het levenslicht zag.

De update die de draadloze verbinding van de Stadia Controller met een Android-smartphone mogelijk maakt, is volgens Google sinds dinsdag beschikbaar. Het bedrijf benadrukt dat gebruikers de laatste versie van de Stadia-app nodig hebben om hier gebruik van te kunnen maken. Ook moet een gebruiker zijn telefoon en de controller met hetzelfde wifi-netwerk hebben verbonden en na het opstarten van een game de instructies volgen om beiden apparaten met elkaar te verbinden.

Toen Stadia op 19 november beschikbaar kwam, kon de controller alleen draadloos worden gebruikt in combinatie met een televisie en een Chromecast Ultra. Er was nog geen ondersteuning om de Stadia Controller draadloos in te zetten in combinatie met Android-telefoons of bijvoorbeeld laptops. Daarvoor was een verbinding met een usb-c-kabel nodig. In mei volgde een update waarmee het bedraad aansluiten op een computer niet langer nodig was als de Stadia-games via Stadia.com in de Chrome-browser worden gespeeld.