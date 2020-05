Google Stadia-controller is draadloos te gebruiken voor gamen via web

Gebruikers van de Google Stadia-gamestreamingdienst hoeven hun controller niet langer bedraad aan te sluiten op hun computer als ze games via de website Stadia.com willen spelen. De controller kan vanaf nu bij de browserversie ook draadloos worden gebruikt.

Google meldt dat gebruikers van Stadia vanaf deze week hun controller en Stadia.com kunnen koppelen via hun eigen wifinetwerk, waardoor het niet meer nodig is om de controller via usb aan te sluiten op een pc. Google-ontwikkelaar Justin Uberti lijkt in een bericht op Twitter- te suggereren dat deze functie inmiddels al beschikbaar is.

De gedachte achter de werking via wifi is dat die een vlottere ervaring met minder lag moet opleveren dan met controllers die via bluetooth werken. Dat betekent dat de invoer niet eerst naar bijvoorbeeld een televisie of laptop van de gebruikers hoeft te gaan; de input gaat direct naar servers van Google.

Toen Stadia in november vorig jaar uitkwam, was het draadloze gebruik van de controller enkel beschikbaar voor Stadia-gebruikers die die dienst gebruiken via de Chromecast Ultra en hun televisie. Nu de Stadia-controller ook draadloos via de pc is te gebruiken, moet dat de overgang van spelen op de televisie naar de pc en vice versa sneller maken. Ondersteuning voor het draadloze gebruik van de controller ontbreekt nog altijd voor Android-gebruikers. Het is onbekend wanneer die beschikbaar komt.