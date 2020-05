'Interface Android TV op aankomende Chromecast-opvolger zet series centraal'

De aankomende Google Chromecast met Android TV en afstandsbediening heeft volgens een nieuw gerucht een gewijzigde versie van Android TV, waarin niet langer apps centraal staan, maar films en series.

De interface moet gebruikers er sneller toe verleiden iets te gaan kijken, meldt Protocol op basis van diverse bronnen. Het homescreen van het huidige Android TV laat apps zien die gebruikers geïnstalleerd hebben, zoals die van streamingdiensten. Met het nieuwe homescreen wil Google naar verluidt vooral beter kunnen concurreren met de diensten van Amazon en Roku.

Google wil het apparaat in de komende maanden uitbrengen, zo vermeldt Protocol. De aankondiging zou gepland hebben gestaan voor Googles ontwikkelaarsconferentie I/O komende week, maar die is afgelast vanwege de recente uitbraak van het coronavirus. Wanneer de aankondiging nu zou moeten plaatsvinden, is onbekend.

De opvolger zou ongeveer het ontwerp hebben van de huidige Chromecasts, maar wel voorzien zijn van een afstandsbediening. Bovendien zal de dongle Android TV draaien, waardoor geen ander apparaat nodig is om te streamen. Enige tijd geleden kwam de eerste informatie over dit product naar buiten. De prijs zou onder 80 dollar liggen en de dongle krijgt mogelijk de Nest-merknaam mee. Google heeft niet gereageerd op het gerucht.