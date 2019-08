'Eerste Chromecast krijgt alleen nog beveiligingsupdates en bugfixes'

De eerste Chromecast-generatie krijgt vermoedelijk alleen nog maar beveiligingsupdates en bugfixes. Dat blijkt uit de firmware van het apparaat en een statement van Google. De originele Chromecast is inmiddels ruim zes jaar oud.

De meest recente, stabiele firmwareversie van de eerste generatie Chromecast is 1.36.157768. Dat terwijl de nieuwere Chromecast-apparaten inmiddels op 1.40.156414 zitten. De eerste generatie wordt dus apart van de overige generaties onderhouden, zo concludeerde 9to5Google. Via het versienummer kon de website achterhalen dat de firmware van de eerste generatie is gebaseerd op Chrome 70, van oktober 2018. Dit terwijl de andere Chromecast-apparaten op Chrome 74 draaien.

Toen de website aan Google vroeg of het de eerste generatie Chromecast blijft ondersteunen, antwoordde de zoekgigant dat het apparaat nog bugfixes en beveiligingsupdates krijgt. Daarmee bevestigt Google min of meer dat de eerste generatie van de Chromecast geen grote updates of meer krijgt,

De eerste Chromecast kwam in juli 2013 uit en kan beelden doorsturen in maximaal 1080p-resolutie met 30fps of 720p met 60fps. Deze Chromecast had nog de vorm van een grote usb-stick. Bij de tweede generatie, twee jaar later, veranderde het ontwerp in een ronde vorm. Vorig jaar in oktober kwam de derde generatie van de Chromecast uit, die beelden kan doorsturen in 1080p met 60fps. Ook is er een Chromecast Ultra met 4k- en hdr-ondersteuning.