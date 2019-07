Prime Video heeft Chromecast-ondersteuning en YouTube komt uit voor Fire TV

Amazons Prime Video-app heeft vanaf nu ondersteuning voor Googles Chromecast en meer tv's met Android TV als besturingssysteem krijgen de Prime Video-app. Ook is YouTube nu beschikbaar voor Amazon Fire TV-apparaten.

In april beloofden Google en Amazon dat er Chromecast-ondersteuning voor Prime Video zou komen, evenals een YouTube-app voor Fire TV-hardware. Die beloftes zijn nu ingelost, meldt Google in een blog. Chromecast-ondersteuning is aanwezig in de nieuwste versie van de Prime Video-app voor Android en iOS, die werkt op apparaten met Android 5.0 of iOS 10.1 of nieuwer.

Er waren al apparaten met Android TV met daarop de Prime Video-app, maar dat worden er binnenkort veel meer, zegt Google. In de komende tijd krijgen tv's en settopboxen met de software van Google de beschikbaarheid over de app om Amazons streamingdienst te bekijken.

Tegelijkertijd is er een YouTube-app voor Amazon Fire TV-apparaten uitgebracht. De app is wereldwijd beschikbaar voor diverse uitvoeringen van de Fire TV Stick en voor tv's waarin Fire TV-software is ingebouwd. Later dit jaar komen er ook apps voor YouTube TV en YouTube Kids.

Amazon en Google lagen in het verleden met elkaar in de clinch over het gebruik van elkaars diensten. In 2017 blokkeerde Google het gebruik van YouTube op Amazon-apparaten omdat het online warenhuis daarvoor een eigen app gebruikte. Later werd ook de webversie geblokkeerd vanwege onenigheid. Google nam het Amazon ook kwalijk dat de Prime Video-dienst niet werkte met Google Cast.