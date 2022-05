Amazon brengt Prime Video-app met downloadfunctie uit voor Windows 10

Amazon heeft een Prime Video-app uitgebracht in de Microsoft Store. Leden van de streamingdienst kunnen via de software video's streamen, of downloaden om ze offline te kijken op een Windows 10-apparaat. Offline kijken was eerder niet mogelijk op pc's.

Bij het downloaden van films en series in de app hebben gebruikers keuze uit drie opties voor kwaliteit: Good, Better en Best. Welke resoluties de bestanden hebben, wordt niet vermeld. Volgens The Verge neemt een 52 minuten durende episode van Tales from the Loop op de hoogste kwaliteit 2,74GB aan ruimte in beslag.

Volgens een persbericht van Amazon is de streamkwaliteit binnen de app 'gelijkwaardig aan de huidige ervaring op de Prime Video-website'. The Verge meldt dat streams via de apps maximaal een 720p-resolutie hebben, net als streams die via de iPad-app van Prime Video worden bekeken.

Amazon Prime Video for Windows staat in de Microsoft Store. De app is gratis te downloaden maar om er gebruik van te maken is een Prime Video-abonnement vereist. De software werkt op pc's, laptops en tablets met Windows 10.