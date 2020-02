Ziggo GO Android TV- en Fire TV-app zijn niet meer buitenshuis te gebruiken

Ziggo legt het buitenshuisgebruik van Ziggo GO voor Android TV en Fire TV aan banden. Wie deze settopbox-apps gebruikt, moet verbonden zijn met het Ziggo-netwerk van het abonnement. Dit omdat deze apps bedoeld zijn om een settopbox te vervangen, niet voor kijken onderweg.

Ziggo maakte de wijziging twee weken geleden bekend op een afgeschermd gedeelte van zijn forum, bedoeld voor testers. De apps voor Android TV en Fire TV zijn namelijk nog in de gesloten bètafase. De wijziging wordt geleidelijk ingevoerd, maar hoe lang de periode is waarin deze wijzigingen plaatsvinden, wordt niet genoemd. De beslissing wordt gemotiveerd door 'afspraken met de contentpartijen' van Ziggo.

Op de productpagina van Ziggo GO wordt de dienst neergezet als mogelijkheid om van apparaten met een scherm een extra televisie te maken en om buitenshuis onderweg verder naar televisie te kijken. Nu maakt Ziggo dus de kanttekening dat 'kijken onderweg of buitenshuis' niet betekent 'kijken op een televisie buitenshuis', maar alleen op laptops, tablets en telefoons.

Ziggo rept niet over de apps voor Android- en iOS-smartphones en -tablets. Voor zover bekend blijven deze dus gewoon werken zoals bedoeld en geadverteerd. Naar verluidt leidt de beslissing tot enige frustratie onder de testers op het private Ziggo-subforum. Een app voor Apple TV is er op dit moment nog niet, ook niet in gesloten bèta.