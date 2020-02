Online shooter Warface is te downloaden voor Nintendo Switch

Het oorspronkelijk door Crytek ontwikkelde Warface is vanaf dinsdag beschikbaar voor de Nintendo Switch. De free-to-play shooter is al een tijd te spelen op andere platforms en is via de Nintendo eShop nu ook voor de Switch te downloaden.

Uit de Warface-pagina van Nintendo blijkt dat het spel niet alleen ondersteuning biedt voor de handheldmodus, maar ook voor spelen via de televisie, en door de Switch op de tafel te zetten en de Joy-Cons los te koppelen. Volgens de makers is het spel met de grootste zorg aangepast om de best mogelijke ervaring op de Switch en Switch Lite te bieden. Er is ondersteuning voor de HD Rumble-functie en bewegingsbesturing via de gyroscopen in de Joy-Cons. Het spel is gratis te downloaden zonder dat een Switch Online-abonnement nodig is en vergt 7620MB opslagruimte.

Het spel draait in 720p op 30fps als de televisie wordt gebruikt of anders in 540p-resolutie, vertelt Alexey Izotov, de directeur van de Russische uitgever My.Games, aan Gamesindustry.biz. Warface is het eerste spel met de CryEngine dat op de Nintendo Switch is te spelen. Voor de Switch-versie heeft het interne Allods Team van My.Games een stevig aangepaste versie van de engine gebruikt, waarbij de prestaties voorrang boven alles kregen. Volgens Izotov zijn een stabiele framerate, een goede netcode en een vaste resolutie belangrijk voor een competitieve shooter als Warface. "Hoe het spel eruitziet en aanvoelt, moet niet veranderen naargelang de hoeveelheid actie op het scherm. We denken dat we hierin geslaagd zijn", zegt Izotov.

De online shooter biedt op de Switch ondersteuning voor maximaal 32 spelers en heeft vijf verschillende pvp-modi: Free For All, Team Death Match, Plant the Bomb, Storm en Blitz. Daarnaast bevat Warface alle verhaalmissies waarin spelers het in co-opmodus samen met een vriend kunnen opnemen tegen hordes ai-gestuurde vijanden. Verder zijn er drie speciale operaties beschikbaar en is de content van de recentste Titan-update beschikbaar; die komt ook uit voor Warface op de andere platforms.

Izotov zegt dat er gewerkt wordt aan crossplay, maar dat dat vooralsnog niet tot de mogelijkheden behoort. Hij geeft aan dat er eerst nog gewerkt wordt om de volgende content-update simultaan voor alle platforms uit te brengen en dat daarna naar de crossplayfunctionaliteit wordt gekeken.

Warface is ontwikkelaar door CryTek, maar werd begin 2017 verkocht aan het Russische My.ru; My.Games is het gamemerk van het bedrijf. De shooter kwam eind 2013 uit voor de pc en in 2018 voor de PS4 en Xbox One. Sinds kort is er ook een aparte mobiele game, genaamd Warface: Global Operations.