Competitieve shooter Warface: Breakout verschijnt voor PlayStation 4 en Xbox One

Free-to-playgame Warface heeft een betaalde spin-off gekregen. De game heet Warface: Breakout en is uitgekomen voor de PlayStation 4 en Xbox One. De competitieve shooter kost 20 euro.

Warface: Breakout is verschenen in de PlayStation Store en in de Microsoft Store. De game wordt door de makers omschreven als een klassieke shooter voor twee tot tien spelers. Het spel zou geoptimaliseerd zijn voor bediening met een controller.

Aanvankelijk zitten er vijf speelvelden in het spel en de game heeft een 5vs5-modus waarin teams een bom moeten plaatsen of juist onklaar moeten maken. Later zou er meer inhoud aan de game toegevoegd worden. Of Warface: Breakout ook naar de pc komt, is nog niet bekend.

De game is gemaakt door ontwikkelaar Allods Team. Die studio is onderdeel van My.Games, het bedrijf dat eerder werkte aan de consoleports van Warface. De oorspronkelijke Warface-game bestaat sinds 2013 en werd gemaakt door Crytek. Inmiddels is de game in handen van Blackwood Games. Die gratis games bevat microtransacties voor wapens. De nieuwe betaalde game krijgt alleen cosmetische microtransacties.