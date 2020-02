Ziggo stopt per 1 april met aanbieden Usenet

Ziggo stopt per 1 april met het aanbieden van toegang tot nieuwsgroepen, ofwel Usenet. Sinds 2015 konden nieuwe klanten die toegang al niet meer krijgen, maar oudere, bestaande klanten worden over ongeveer anderhalve maand dus ook afgesloten.

Ziggo stelt dat 'de dienst nauwelijks meer gebruikt wordt' en dat daarom de stekker eruit getrokken wordt. Wie toch toegang wil tot nieuwsgroepen, moet daarvoor een abonnement afsluiten bij een derde Usenetprovider. Voorbeelden die Ziggo aanhaalt, zijn Eweka, ViperNews en XS News. Dat betekent ook dat getroffen gebruikers per 1 april extra geld kwijt zijn aan hun Usenettoegang.

Usenet is een ouder systeem, stammend uit 1980. Oorspronkelijk was het bedoeld voor het uitwisselen van nieuws en om daarover discussies te voeren. Het is de voorloper van het internetforum, met als grote onderscheid dat het decentraal wordt gehost op servers die over de hele wereld zijn verspreid. Een andere populaire toepassing voor Usenet is het uitwisselen van binaire bestanden, in veel gevallen ook zonder toestemming van de rechthebbende.