Usenetprovider Cheapnews schreef door updatefout geld af van inactieve accounts

Usenetprovider Cheapnews heeft geld afgeschreven van veel gebruikers die soms al jaren geen account meer hadden. In sommige gevallen hadden ze aangegeven hun account te willen laten verwijderen. Volgens het bedrijf kwam dat door een verkeerde systeemupdate.

Meerdere tweakers melden op het forum dat usenetprovider Cheapnews na jaren plotseling geld heeft afgeschreven. Het gaat om verschillende bedragen; bij een tweaker ging het om 49 euro, bij een ander juist om 64 euro en bij een derde om 180 euro. In sommige gevallen melden tweakers dat het gaat om meerdere betalingen. Screenshots die Tweakers heeft ingezien bevestigen dat de bedragen inderdaad plotseling zijn afgeschreven.

De gebruikers zeggen in veel gevallen geen klant meer te zijn, soms al jaren niet meer. "Nu even ingelogd en daar staat een actief abonnement sinds vandaag; verder geen activiteit te zien sinds mijn laatste inlog in 2018", zegt tweaker Raynman. "Account was niet meer actief sinds 2019 en opeens weer actief gemaakt op 14 februari", zegt Qapla1. De meeste gebruikers lijken een oud, inactief account te hebben, maar dat is niet bij iedereen het geval.

Cheapnews bevestigt de afschrijvingen aan Tweakers en zegt dat het gaat om een fout. "Vorige week hadden we een geplande systeemupdate", schrijft het bedrijf. "Deze update was gericht op het optimaliseren van onze dienstverlening door oudere klantaccounts met een inactief abonnement en/of account te deactiveren, met als doel ons klantenbestand actueel te houden en conform de AVG-richtlijnen te handelen door onnodige gegevens te verwijderen."

Het bedrijf zegt dat het doel van die update was om 'de efficiëntie van onze service te verbeteren door oude, niet langer actieve accounts of non-actief te stellen'. Vervolgens zou er bij de update een menselijke fout hebben plaatsgevonden waardoor afschrijvingen werden gedaan bij accounts 'die eigenlijk als niet actief gemarkeerd hadden moeten worden', zegt Cheapnews.

Het is niet duidelijk hoeveel klanten precies zijn getroffen. Cheapnews heeft het zelf over 'een significant aantal oude accounts'. Het bedrijf zegt excuses aan te bieden en zijn eigen beleid te hebben aangescherpt door 'interne procedures en controles te versterken'. "Klanten krijgen uiteraard hun geld terug en inmiddels bij sommige is het al ontvangen", zegt het bedrijf ook. Meerdere tweakers geven inmiddels aan een stornering via hun bank of betaalprovider Mollie te hebben gedaan. Volgens tweaker rfbroek vraagt Cheapnews gebruikers dat niet te doen en te wachten tot het geld door Cheapnews zelf terug wordt gestort.