Aanvallers kregen toegang tot info gebruikers NZBGeek

Aanvallers hebben zichzelf toegang verschaft tot privé-informatie van gebruikers van NZBGeek. Dat heeft de site laten weten aan accounthouders in een mail en op Discord. Onder meer creditcardgegevens en versleutelde wachtwoorden zijn buitgemaakt.

Screenshot van Discord-server NZBGeek

Op de homepage van de usenet-dienst staat niets over het datalek, maar in een mail aan gebruikers en op Discord bevestigt NZBGeek het datalek. Daarbij waarschuwt de site specifiek gebruikers die recentelijk een creditcard hebben gebruikt om voor diensten van de site te betalen. "Dan adviseren we om je credentials en je kaartinfo zo snel mogelijk te wijzigen. We weten nog niet precies wat de schade is, maar we werken eraan om dat uit te vinden en geven de info zo snel mogelijk." Gebruikers zouden verdachte transacties kunnen zien van Green Goat Gaming, de betaaldienst die NZBGeek gebruikt en een naam die de aanvallers lijken te hebben gespooft.

Behalve creditcardinfo zijn ook gebruikersnamen, versleutelde wachtwoorden en mailadressen buitgemaakt. PayPal-info is niet in gevaar, tenzij gebruikers voor NZBGeek dezelfde gebruikersnaam/wachtwoord-combinatie hebben gebruikt als bij PayPal. "De hackers hebben een keylogger op de site geplaatst. Ze kregen een kopie van onze database in handen. Gedurende deze tijd kregen we op onze harde schijf een 'indexer fail'." Alle functionaliteit van de site behalve de api is offline. Het bedrijf heeft extern een onderzoek laten instellen naar het datalek.