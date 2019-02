Brein: scenario waarin ook illegale downloaders aangepakt worden is 'denkbaar'

Tim Kuik stelt dat er scenario's denkbaar zijn waarin Brein ook downloaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal achterna gaat en niet alleen uploaders. Dit geniet bij hem persoonlijk echter niet de voorkeur en ook rechthebbenden geven de voorkeur aan uploaders aanpakken.

"Er is een scenario denkbaar waarin een samenspel van partijen op het internet het onmogelijk maken om aanbieders aan te pakken", stelt Kuik in een interview in podcast Met Nerds om Tafel. In dat scenario zou het een alternatieve aanpak zijn om dan ook te gaan kijken naar het aanpakken van downloaders. De Brein-voorman stelt echter dat hij hierover altijd zijn twijfels heeft gehad. Op een ander moment in de podcast benadrukt hij ook dat het doel van Brein is niet zozeer illegaal downloaden volledig uit te roeien, als om te voorkomen dat het hek van de dam raakt en iedere Nederlander aan de torrents gaat.

Vooralsnog richt Brein zich op vroege, frequente en grote uploaders met zijn eigen opsporingssoftware. Dat zijn de uploaders die nieuwe torrents posten, zij die ze als eersten binnenhalen en zij die lang blijven seeden. Daarnaast houdt het zich bezig met zaken als de Pirate Bay-blokkade en het opsporen van illegale iptv-aanbieders.

Kuik erkent later in de podcast ook dat sommige televisieserie's in Nederland relatief erg duur zijn om te kijken en slechts via een enkel kanaal beschikbaar zijn. Het voorbeeld dat besproken wordt, is Game of Thrones, misschien wel de meest populaire serie ooit. Nederlanders zijn geboden om een Ziggo-televisie-abonnement van ten minste 18,70 euro per maand en aanvullend het HBO-pakket van 14,95 euro per maand te nemen als ze deze serie willen kijken. Dat is 33,65 euro in totaal. Kuik noemt dat een "bijzonder vreemde situatie", maar stelt verder ook dat men daar "Ziggo op moet aanspreken", en niet Brein.