Spektakel op de smartphonemarkt

Een kleine samenvatting van dit verhaal: als verschillende bedrijven vechten om een taart die niet groter wordt, zullen ze iets van elkaar moeten afpakken als ze een groter stuk willen. En om een stuk van iemand anders af te pakken, moet je harder je best doen dan voor een stuk van een taart die nog niet is aangebroken.

Krijg je al trek in zoetigheid? Het verhaal van smartphones was lang een zoet sprookje. Hoewel de smartphone een van de snelst ingeburgerde technische apparaten uit de geschiedenis lijkt te zijn, duurde het een jaar of dertien voordat hij van nicheproduct de status bereikte waarbij iedereen die er een wil en kan betalen, er ook een heeft. Dat punt is nu bereikt; de groei van de smartphonemarkt is in de afgelopen tijd piepend tot stilstand gekomen.

Nu gaan veel mensen juist langer met hun telefoon doen en het geluid dat telefoons niet langer zo innovatief zijn als eerst, is bij velen te horen. Hoe kun je er als fabrikant desondanks meer mensen toe overhalen om jouw telefoon te kopen? Door je te onderscheiden met functies en ontwerpelementen die de concurrentie niet heeft. Met telecombeurs Mobile World Congress in het verschiet is het tijd om vooruit te kijken naar het vuurwerk op de smartphonemarkt, dat zich lijkt toe te spitsen op twee dingen die veel mensen belangrijk vinden: scherm en camera.