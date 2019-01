De race om de meeste camera's

De megapixelrace, de pixelrace, de gigahertzrace, de processorkernenrace: telefoonmakers zjn dol op wedstrijdjes verplassen. Of, beter gezegd, veel consumenten kijken graag naar specs zonder te weten of een hoger getal beter is. Inmiddels zijn al die races vrijwel ten einde. Foto's maken we al een paar jaar op een resolutie van rond de twaalf megapixel, schermen zijn al een jaar of vier veelal 1080 of 1440p, processors zitten vrijwel allemaal tussen 2 en 3GHz, en hebben vaak acht kernen.

Nu is er een nieuwe race ontstaan: het aantal camera's op telefoons. Fabrikanten zijn er nadruk op gaan leggen; Huawei focuste sterk op de drie camera's van de P20 Pro, Samsung schepte op over de vier camera's van de Galaxy A9 en LG prees de V40 ThinQ als het vlaggenschip met vijf camera's.

Wij doken in deze ontwikkeling. Waarom gebeurt het, waarom is dat juist nu aan de gang en waarvoor dienen al die camera's?