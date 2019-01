Honor View 20

Hoewel hij pas anderhalf jaar terug te vinden is op telefoons, is de notch al bijna niet meer weg te denken uit het ontwerp van de moderne smartphone. Dankzij deze inkeping weten moderne telefoons meer oppervlak te benutten voor het scherm. Fabrikanten willen echter altijd meer en het lijkt erop dat de notch in 2019 deels vervangen gaat worden door, tja, hoe noemen we het eigenlijk? In het Engels hebben ze het over 'hole punch', wat zich laat vertalen naar 'perforatie', maar dat bekt niet lekker. Laten we het voor nu op 'cameragat' houden; een rond uitsnede uit een hoek van het scherm waar de frontcamera doorheen kan fotograferen.

De eerste telefoon met zo'n cameragat die wij in onze handen kregen is de View 20, het aankomende toptoestel van fabrikant Honor. Op de Huawei-stand op de CES was een klein hoekje voor Honor gereserveerd waar vier exemplaren van de View 20 uitgestald stonden. Daar spraken we uitgebreid met een medewerker van Honor over de technische uitdagingen rondom het cameragat en de bijzondere features van de camera. En natuurlijk konden we ook zelf met de telefoon aan de slag.

Van notch naar cameragat

Honor is behoorlijk trots op hoe het cameragat geproduceerd wordt. Simpelweg een gat in het 6,4"-lcd maken is namelijk geen optie, dat zou het glas te zwak maken en zorgen voor problemen met lichtlekkage bij de camera. Honor maakt enkel een gat in de light guide, de laag van het scherm die het licht van het backlight egaal verdeelt over het schermoppervlak. De frontcamera fotografeert dus door de lcd heen. Deze aanpak zorgt er ook voor dat het gat relatief klein kan blijven. Honor benadrukt dat hun cameragat met 4,5mm kleiner is dan bijvoorbeeld het cameragat in de Galaxy A8s van Samsung.

De sensors die vroeger boven het scherm of in de notch zaten, zijn bij de View 20 bovenop de telefoon geplaatst. Dat alles zorgt ervoor dat de voorzijde van de telefoon volgens Honor voor 91,8 procent uit scherm bestaat, een claim die we wel geloven, want als je de telefoon vast hebt is het inderdaad vrijwel alleen scherm dat je ziet. Doordat het gat in een hoekje zit in plaats van in het midden, zoals bij de notch, valt hij minder op en al met al vinden we het een mooie vondst. Hij zal natuurlijk niet op elk soort telefoon toegepast kunnen worden; zo kiezen sommige fabrikanten voor een notch omdat ze dan een grotere speaker in kunnen bouwen en als een telefoon uitgerust wordt met een infraroodcamera voor gezichtsontgrendeling zal een klein gat in het scherm ook niet volstaan.

In gebruik is deze oplossing niet veel anders dan de notch en eigenlijk werkt het nog wat subtieler. De informatie op de notificatiebalk schuift een klein stukje op en wanneer apps fullscreen weergeven, zoals bijvoorbeeld het homescreen, is er maar een klein deel dat bedekt wordt. En kijk je een video, dan heb je meestal sowieso zwarte balken aan de zijkant omdat het scherm breder is dan 16:9.

Gekke reflecties en veel pixels

De achterkant van Honors nieuwe topmodel is misschien wel net zo interessant als de voorzijde. Om te beginnen vanwege de aparte afwerking. Er is een trend ontstaan van toestellen met behoorlijk spiegelende achterzijdes waarin verschillende kleuren naar voren komen, zoals bij de Huawei Mate 20 Pro of de Oppo R17. Ook de View 20 gaat hierin mee met een achterzijde waardoor verticaal een soort streep loopt, waarbij de reflectie aan de rechter- en linkerkant schuin omhoog afloopt in een v-vorm. Het lijnenspel dat ontstaat in de reflecties verandert voortdurend als je de telefoon beweegt en ziet er uniek uit. Zoals met alle spiegelende behuizingen zal je wel veel moeten poetsen om het geheel mooi te houden.

Technisch interessant is de cameraopstelling aan de achterkant. Honor heeft gekozen voor een enkele camerasensor, de IMX586 van Sony, een sensor met een resolutie van maar liefst 48 megapixels. Hoewel het in eerste instantie lijkt dat Honor daar een beetje mee wilt pochen - het getal staat in ieder geval trots genoemd op de informatiebordjes bij de CES-stand - snapt het bedrijf ook wel dat enorm resoluties uit een relatief kleine sensor persen niet per se voor betere beeldkwaliteit zorgt. Standaard maakt de Honor 20 dan ook foto's met een resolutie van 12 megapixels.

De sensor heeft zeer kleine pixels van 0,8μm. Sony legt daar een Quad Bayer-filter overheen, waarbij vier pixels in een 2x2-configuratie van één kleurenfilter zijn voorzien. Bij goede lichtomstandigheden worden de kleuren van alle afzonderlijke pixels met algoritmes berekend aan de hand van de omliggende kleurenfilters. Bij slechte lichtomstandigheden zorgt het aangepaste filter er volgens Sony voor dat de prestaties vergelijkbaar zijn met die van een twaalfmegapixelsensor met pixels van 1,6μm.

Een beurs is niet de beste plek om fototests te doen vanwege de wisselende lichtomstandigheden, drukte en het feit dat telefoons vaak met een touwtje vastzitten aan de tafel. Toch hebben we voor het idee drie foto's met de Honor View 20 genomen; een in de 12-megapixelstand, een in de 48-megapixelstand en eentje in een modus waarbij de telefoon verschillende 48-megapixelfoto's neemt en die dan samenvoegt.

Foto's gemaakt met de View 20. V.l.n.r: 12-megapixelstand, 48-megapixelstand en 48-megapixelstand met meerdere frames.

Wat opvalt is dat Honor in de stand waarbij de volle 48 megapixels worden ingezet, weinig nabewerking doet. In de andere twee modi probeert de software de highlights in toom te houden en uitgebeten gebieden te voorkomen. Dat werkt heel aardig als je kijkt naar de felverlichte vitrine in het midden van de foto, maar van de grote lichtbakken boven de tafels wordt een gekke blauwe kleur gemaakt. Uitgebreide tests moeten uitwijzen hoe goed deze camera in de praktijk echt is, maar deze eerste indruk benadrukt nog maar eens hoe belangrijk beeldverwerkingsalgoritmen tegenwoordig zijn voor het eindresultaat.

Zien met diepte

Naast de cameralens lijkt een tweede camera te zitten, maar dit is een time-of-flight-sensor. Deze infraroodsensor kan de afstand berekenen tot objecten in de ruimte en zo een driedimensionale voorstelling van de omgeving maken. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden voor nauwkeurigere augmented reality, maar ook voor betere verwerking van portretfoto's waarbij de achtergrond softwarematig wazig wordt gemaakt. Later komt Honor nog met een app waarmee je de sensor en camera kunt gebruiken om een 3d-model van een echt object te maken, waarna die je weer zou kunnen 3d-printen.

Een vlugge blik op de portretstand gaf ons niet de indruk dat het resultaat van de sensor heel anders is dan van een tweede camera, want de bekende problemen met overgang tussen bijvoorbeeld haar en achtergrond zagen we ook hier terug.

Op de stand was tenslotte nog een andere implementatie van de tof-sensor te zien: gaming. Door de View 20 in een behuizing te prikken die aangesloten was op een televisie, fungeerde de telefoon als een soort gameconsole met gebarenherkenning. In de beschikbare demo was het de bedoeling om te darten door simpelweg een gooibeweging met je arm richting het scherm te maken. Dit werkte zeer matig, maar de aanwezige Honor-medewerkers verzekerden ons dat dit kwam door het feit dat er constant mensen door het beeld liepen. In een huiskameromgeving zou het beter moeten werken.

Prima specs en hopelijk een scherpe prijs

Hoewel Honor enigszins bekendstaat als budgetbroertje van Huawei, is bij de View 20 niet enorm bezuinigd op de hardware. Zo wordt hij aangedreven door dezelfde 7nm Kirin 980-soc die we bijvoorbeeld ook in de dure Huawei Mate 20 Pro terugvinden. Daarnaast heeft het basismodel 6GB ram en 128GB opslag, terwijl er ook modellen met 8GB en 256GB komen. De forse 4000mAh-accu ondersteunt Honors SuperCharge-technologie waarbij geladen wordt met maximaal 4.5A bij 5V.

Wat dat alles moet kosten wordt op 22 januari bekendgemaakt, wanneer Honor de View 20 officieel introduceert voor de Europese markt. In thuisland China waar de telefoon al te koop is kost hij 2999 yuan, omgerekend ongeveer 385 euro. Nu kunnen we dat niet direct omrekenen en zal hij in Europa vast meer kosten dan dat, maar waarschijnlijk minder dan de andere toestellen met dezelfde krachtige chip.