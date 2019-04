Game of Thrones-seizoenspremière is 55 miljoen keer illegaal verkregen

De eerste aflevering van seizoen acht van Game of Thrones werd binnen 24 na de release 55 miljoen keer illegaal verkregen. Legaal werd de aflevering ongeveer 17,4 miljoen keer bekeken. Het is niet de eerste keer dat de serie veelvuldig illegaal wordt binnengehaald.

De populaire fantasy-serie Game of Thrones haalde met de release van de eerste aflevering van het achtste en laatste seizoen 17,1 miljoen legale kijkers binnen. Opvallend is dat de aflevering 55 miljoen keer illegaal bekeken is, meldt het analysebedrijf Muso aan The Verge. 76,6 procent van die illegale kijkcijfers waren niet-officiële streams. 12,2 procent werd via het web gedownload, en 11,3 procent bestond uit torrents.

Het land dat het meest illegaal bekeek was India. Daar keken 9,5 miljoen kijkers de aflevering. China stond op de tweede plek met ruime 5 miljoen kijkers. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nemen de derde en vierde plek in met respectievelijk bijna 3,9 en 2,5 miljoen toeschouwers. Muso speculeert dat landen als India en China bovenaan staan omdat er geen legale manier is om de serie te kunnen kijken, of omdat er alleen een gecensureerde versie wordt vertoond.

Game of Thrones brak al vaker records voor de aantallen dat het illegaal werd bekeken. In 2012 werd de serie ook het meest illegaal bekeken. In 2015 kreeg de fantasy-reeks dezelfde dubieuze eer.