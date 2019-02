WhatsApp laat iOS-gebruikers app vergrendelen met Touch ID of Face ID

WhatsApp heeft een functie ingebouwd, waarmee gebruikers van iOS de app kunnen beveiligen met Touch ID of Face ID. Dat moet voorkomen dat mensen die de ontgrendelde telefoon in handen hebben chats kunnen lezen.

De app vereist na het instellen een login via Touch ID of Face ID, vermeldt de changelog. Dat is in te stellen op onmiddellijk, een minuut, een kwartier en een uur, zo blijkt uit het doorbladeren van de nieuwe versie van de iOS-versie van de app.

WhatsApp zegt dat meldingen wel leesbaar blijven zonder authenticatie, waardoor mensen met een ontgrendelde telefoon zonder authenticatie nog wel nieuwe berichten kunnen meelezen zonder zich te authenticeren.

De functie is in de app gekomen met versie 2.19.20, die op zondag via de App Store is verspreid. De Android-versie van WhatsApp heeft zo'n functie vooralsnog niet, maar er zijn op Android wel alternatieven om te voorkomen dat mensen WhatsApp-chats lezen als de telefoon ontgrendeld is, maar dat vereist meestal apps van derden, wat minder veilig oogt dan een ingebouwde functie. Facebook richt zijn WhatsApp-chatprogramma op beveiliging, onder meer door het gebruik van de end-to-end versleuteling van het Signal-protocol.