WhatsApp werkt aan fotozoekfunctie om afbeeldingen te kunnen googelen

WhatsApp werkt aan een functie om afbeeldingen die in een chat zijn gestuurd, online te kunnen zoeken. Deze optie verwijst de gebruiker naar Google, waar de resultaten worden getoond. Misschien wil WhatsApp het zo makkelijker maken om nepnieuws te checken.

Om een bericht te kunnen googelen moet de gebruiker het selecteren, schrijft WABetaInfo. Wie dat doet krijgt drie opties te zien. 'Reply privately' en 'Message' zitten al in de huidige versie van WhatsApp; daar komt straks 'Search image' bij. De gebruiker krijgt dan een melding dat de afbeelding naar Google wordt geüpload. WhatsApp opent dan de telefoonbrowser, waar Google de resultaten van de zoekopdracht toont. WABetaInfo schrijft alleen over de Android-functie; het is vooralsnog onbekend of de optie ook naar iOS komt.

Wellicht ontwikkelt WhatsApp deze functie om de verspreiding van nepnieuws op het platform tegen te gaan. Wie direct vanuit de app een foto kan googelen, zou zo eerder geneigd kunnen zijn om een bericht te verifiëren. WhatsApp is in de laatste maanden met verschillende maatregelen gekomen om nepnieuws op het platform te bestrijden.

WABetaInfo benadrukt wel dat de optie nog door WhatsApp wordt getest en nog niet beschikbaar is voor (bèta)gebruikers. Wanneer de optie beschikbaar komt voor WhatsApp-gebruikers, is nog niet bekend. Dat geldt ook voor drie icoontjes die mannelijk, vrouwelijk en transgender weergeven. Bètagebruikers kunnen wel meteen een nieuwe transgendervlag doorsturen.