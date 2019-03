Zuckerberg wil dat Facebook platform wordt met focus op privacy

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg wil dat zijn bedrijf een platform wordt met de focus op privacy. Dat zegt hij in een open brief aan gebruikers. Zo is het bedrijf van plan om in de nabije toekomst minder data van gebruikers te verzamelen.

Volgens Zuckerberg willen gebruikers steeds vaker in een privé-omgeving communiceren en niet op een publieker netwerk als Facebook of Instagram. Daardoor wil Facebook zijn chatprogramma's, Messenger, Instagram Direct en WhatsApp, voorzien van end-to-end encryptie. WhatsApp heeft dat nu al wel en Messenger alleen in beperkte mate.

Door die encryptie kan ook Facebook niet meer zien waar gebruikers over praten, maar dat is geen probleem, zegt Zuckerberg. Het bedrijf wil juist minder data gaan verzamelen. Als voorbeeld noemt de oprichter een optie om posts op Facebook automatisch na een paar weken, een maand of een jaar te verwijderen. Zo blijven oude foto's niet staan op het sociale netwerk. Ook moeten gebruikers kunnen zeggen wanneer Facebook metadata moet verwijderen.

De focus op privacy moet ook zijn weerslag hebben om andere delen van Facebook. Zo bouwt het bedrijf geen datacenters in landen die mensenrechten niet respecteren en toegang eisen tot de data. Dat Facebook in die landen niet officieel actief kan zijn, neemt het Amerikaanse socialenetwerkbedrijf voor lief.

De nieuwe strategie voor Facebook staat haaks op het huidige imago van het bedrijf. Zo raakte het vorig jaar verwikkeld in het privacyschandaal rond Cambridge Analytica, dat de data van tientallen miljoenen gebruikers misbruikte voor gerichte politieke advertenties.

Sindsdien waren er talloze kleine en grote schandalen rondom Facebook, zoals het misbruiken van het telefoonnummer dat gebruikers invoerden voor tweetrapsauthenticatie, het betalen van tieners om toegang te krijgen tot alle data op hun iPhone, de friendly fraud-zaak rondom het verleiden van kinderen om geld aan games uit te geven zonder toestemming van ouders, het accepteren van nepadvertenties rond Nederlandse verkiezingen, het sluiten van deals voor het toegang geven tot meer data dan toegestaan was, het verspreiden van clickbait over concurrenten, de draai over het gebruik van data van videobelapparaat Portal, het overdrijven van videostatistieken, het volgen van niet-ingelogde Android-gebruikers, het lekken van privéfoto's van gebruikers en nog meer berichtgeving waarin Facebook negatief naar voren kwam.