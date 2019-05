Gerucht: Facebook overweegt het kijken van ads te belonen met stablecoins

Facebook overweegt dat gebruikers de stablecoin waar het bedrijf aan werkt kunnen verdienen door advertenties te bekijken en via advertenties producten kunnen betalen met de coins. Daarvoor zou het bedrijf in gesprek zijn met betalingsaanbieders en e-commercebedrijven.

Facebook zou al meer dan een jaar aan een ecosysteem voor de stablecoin werken onder de naam Project Libra. De token is gekoppeld aan de waarde van de dollar en om volatiele koersschommelingen tegen te gaan zou het bedrijf een reserve van een miljard dollar willen aanhouden. Het sociale netwerk zou onder andere met Mastercard en Visa in gesprek zijn over het project, evenals met niet nader genoemde e-commercepartijen. Dat meldt de WSJ op basis van bronnen die bekend zijn met de plannen.

Naast het mogelijk maken van onderlinge transacties tussen gebruikers en online betalingen op het internet, zou Facebook het coinplatform willen koppelen aan advertenties. Het bedrijf zou erover denken om gebruikers in tokens uit te betalen als ze advertenties bekijken. Daarnaast moeten gebruikers op advertenties kunnen klikken om producten met de cryptovaluta te kopen, waarna de adverteerder deze weer kan inzetten om nieuwe advertentieruimte in te kopen.

Ook schrijft de WSJ dat Facebook af wil van de commissie van 2 tot 3 procent die verkopers nu betalen voor transacties met onder andere credit cards. Daarmee zou het sociale netwerk een bedreiging vormen voor de positie die onder andere Mastercard en Visa hebben op het gebied van betalingen wereldwijd.

Eind vorig jaar maakte Bloomberg bekend dat Facebook aan cryptovaluta werkte. Het bedrijf zou op die manier betalingen via WhatsApp mogelijk willen maken, te beginnen in India.