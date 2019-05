Facebook toont hoe advertenties in WhatsApp eruit komen te zien

Facebook heeft op een besloten evenement in Rotterdam laten zien hoe advertenties in WhatsApp eruit komen te zien. De advertenties in het status-gedeelte van de chatapp zullen vanaf volgend jaar actief zijn.

Het gaat om fullscreen-advertenties in het status-gedeelte, zo blijkt uit het screenshot dat Facebook toonde tijden een presentatie op de besloten bijeenkomst Facebook Marketing Summit in Rotterdam. Een Belgische aanwezige postte diverse van de slides van de presentatie. Die presentatie was van een medewerker van WhatsApp.

Behalve de advertenties in WhatsApp zelf zal Facebook adverteerders de mogelijkheid bieden om een WhatsApp-knop onder advertenties op Facebook en Instagram te zetten. Daardoor kunnen gebruikers contact opnemen met bedrijven via WhatsApp naar aanleiding van een advertentie op Facebook en Instagram.

Bedrijven krijgen ook de mogelijkheid om pagina's te maken binnen WhatsApp voor producten of diensten. Ook is het mogelijk om een catalogus te maken waar bedrijven al hun waar kunnen laten zien. Het is al langer duidelijk dat Facebook advertenties wil plaatsen in WhatsApp. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat het gebeurt in de status-weergave van de chatapp.