WhatsApp test 'on-device' delen van WhatsApp Status naar Facebook en andere apps

WhatsApp houdt een test voor het direct delen van statusupdates op WhatsApp naar Facebook. Ook het delen met andere apps is mogelijk. Volgens Facebook gebeurt het delen van de status op het apparaat tussen de apps en is er geen directe koppeling met Facebook-accounts.

De deeloptie verschijnt bij de test onder WhatsApp Status, de functie voor het een dag lang plaatsen van foto, video en berichten als status. Gebruikers kunnen hiermee direct hun status op Facebook plaatsen, als ze daarvoor een account in combinatie met de app hebben. Ook is de statusupdate op Instagram, Gmail of Google Foto's te delen, meldt The Verge.

Facebook benadrukte tegen de site dat er geen link wordt gelegd tussen WhatsApp- en Facebook-accounts, maar dat het gebruikmaakt van de api's voor iOS en Android voor het delen van data tussen apps. Daardoor zou het delen beperkt blijven tot het apparaat.

Elke mogelijke koppeling tussen de diensten van Facebook ligt onder een vergrootglas omdat het sociale netwerk is omgeven door privacyzorgen. Europese privacyautoriteiten tikten het bedrijf op de vingers wegens het delen van WhatsApp-data met Facebook. Vorig jaar kondigde het bedrijf daarnaast aan dat Messenger, Instagram en WhatsApp een universele achterliggende structuur voor voor het uitwisselen van berichten krijgen. Facebook WhatsApp Status is de plek waar vanaf volgend jaar advertenties in de chatapp te zien zullen zijn.