Facebook gaat experimentele apps uitbrengen onder NPE Team-naam

Facebook gaat in de komende weken nieuwe apps uitbrengen die gericht zijn op consumenten, onder de ontwikkelaarsnaam NPE Team, from Facebook. Met deze apps moeten gebruikers communities kunnen bouwen zoals bij Facebook, alleen bieden de apps een 'andere ervaring'.

Met de NPE Team-apps wil Facebook kleine, gefocuste apps uitbrengen die nieuwe 'ervaringen' bieden aan gebruikers. Zo kan het bedrijf leren of gebruikers de nieuwe functies appreciëren of juist niet. Facebook geeft deze apps een andere ontwikkelaarsnaam, zodat gebruikers kunnen zien dat het experimentele apps zijn die snel kunnen veranderen en gesloten kunnen worden. Facebook verwacht dat veel apps gaan falen.

Wat voor en hoeveel apps Facebook onder de nieuwe naam uit gaat brengen is niet duidelijk. Wel zegt het bedrijf dat gewonnen kennis van de apps kan gebruiken voor 'de denkwijze en productstrategie van de toekomst'. Het is niet ondenkbaar dat Facebook onderdelen uit succesvolle NPE Team-apps implementeert in de bestaande Facebook-apps. NPE staat volgens het bedrijf voor New Product Experimentation.

De apps zijn straks te downloaden uit de Apple App Store, Google Play Store en 'op het internet'. Facebook benadrukt dat gebruikersinformatie veilig wordt gehouden en dat de diensten onder dezelfde overeenkomsten zullen vallen als die van Facebook. De NPE Team-apps krijgen ook 'aanvullende' terms in de overeenkomsten. Sommige NPE Team-apps kunnen verbonden worden met het Facebook-account van de gebruiker, schrijft Facebook.