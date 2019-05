Facebook richt Zwitsers bedrijf op voor cryptovaluta

Facebook heeft in Zwitserland een nieuw bedrijf aangemeld dat gericht is op financiële technologie. Waarschijnlijk is het bedrijf bedoeld voor de verdere ontwikkeling van stablecoin, Facebooks eigen cryptomunt.

Het bedrijf met de naam Libra Networks wordt vermeld in een publiek register in Zwitserland, waarbij tevens wordt aangegeven dat Facebook de aandeelhouder is. Veel details worden er in het register niet gegeven, maar wel is duidelijk dat Libra Networks begin deze maand al is aangemeld, en zich richt op financiële technologie. Het gaat daarbij onder meer om software voor digitale betalingen en gebruik van technologieën als de blockchain, en daardoor is het aannemelijk dat het gaat om verdere ontwikkeling en beheer van de cryptomunt stablecoin.

Van die digitale munt gaan namelijk al maanden geruchten. Zo kwam er eerder deze maand het bericht naar buiten dat Facebook het bekijken van advertenties zou willen belonen met stablecoins. Daarnaast zouden gebruikers van Whatsapp betalingen kunnen doen met de digitale munt.

Als de geruchten kloppen, dan maakt Facebook nog in deze helft van het jaar de stablecoin wereldkundig. Het oprichten van het Zwitserse bedrijf maakt aannemelijk dat Facebook op koers zit om de digitale munt binnenkort uit te brengen.