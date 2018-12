Bloomberg: Facebook werkt aan cryptovaluta voor WhatsApp-betalingen

Facebook zou vroege plannen hebben om een stablecoin te introduceren, cryptovaluta waarvan de waarde gekoppeld is aan de dollar. Het bedrijf zou op die manier betalingen via WhatsApp mogelijk willen maken, te beginnen in India.

Volgens Bloomberg, dat zich baseert op bronnen bekend met de plannen, is de introductie van de cryptocoin nog ver weg en is Facebook nog bezig de strategie te bepalen. Onder andere bekijkt het bedrijf nog hoe het de stabiliteit van de waarde kan garanderen.

In een reactie tegen diverse sites meldt Facebook dat het inderdaad onderzoekt hoe blockchaintechnologie is in te zetten. Volgens de site gaat het om een nieuw klein team dat veel verschillende toepassingen verkent. In de afgelopen weken verschenen meerdere berichten over het aantrekken van nieuwe medewerkers voor het blockchainteam door Facebook.

Het in april opgerichte team zou uit inmiddels veertig personen bestaan, volgens Cheddar. Het team staat onder leiding van David Marcus, voorheen president van PayPal en vice-president van Facebook Messenger. Hij zou diverse ex-collega's bij PayPal hebben overgehaald de stap naar Facebook te maken.

Het is niet de eerste keer dat Facebook met virtuele valuta experimenteert. In 2009 introduceerde de socialenetwerkdienst al Facebook Credits, onder andere als onderdeel van Farmville, maar die digitale munten sloegen niet aan.