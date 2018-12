Facebook doneert een miljoen dollar aan Wikipedia

Facebook heeft een miljoen dollar geschonken aan Wikimedia Endowment, een fonds voor financiŽle ondersteuning van de online encyclopedie Wikipedia en andere projecten van Wikimedia.

De schenking moet het fonds helpen bij zijn doel het bestaan van de online encyclopedie voor lange termijn veilig te stellen. Technologiereuzen als Facebook maken dankbaar gebruik van de zee aan informatie op Wikipedia. De sociale-mediasite introduceerde eerder dit jaar nog een functie die via de encyclopedie bijkomende informatie over de bron van een artikel oplepelt. Om Wikipedia te bedanken voor al die gratis kennis heeft Facebook deze week een miljoen dollar in het Wikimedia Endowment-fonds gestoken. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van e-commercegigant Amazon, dat in september ook al een miljoen dollar aan Wikipedia doneerde.

"In de bijna achttien jaar dat Wikipedia bestaat is de encyclopedie voor honderden miljoenen mensen een betrouwbare bron van informatie geworden", zegt Lisa Gruwell, Wikimedia’s Chief Advancement Officer in een reactie op de donatie. "Dankzij het Endowment-fonds kunnen we die kennis niet alleen veiligstellen voor de knowledge seekers van vandaag, maar ook voor toekomstige generaties. We zijn verheugd dat Facebook mee investeert in de toekomst van Wikipedia en vrije kennis voor iedereen."

Wikimedia Endowment werd in januari 2016 opgericht om de onafhankelijkheid van Wikipedia en andere Wikimedia-projecten te garanderen. De oorspronkelijke doelstelling was om honderd miljoen dollar bij elkaar te krijgen. Vandaag is daar volgens Venturebeat minder dan vijftig miljoen van opgehaald. Overigens zijn niet alle techgiganten even gul voor Wikipedia. Zo kondigde YouTube in maart aan dat het dubieuze video’s van fragmenten uit de encyclopedie ging voorzien, in een poging de strijd aan te binden met fake news. Wikipedia werd hier niet voor vergoed en stak zijn onvrede daarover niet onder stoelen of banken.