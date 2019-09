Wikipedia ontvangt 2,5 miljoen dollar om beveiliging op te schroeven

De Wikimedia Foundation heeft 2,5 miljoen dollar ontvangen voor het verbeteren van de beveiliging van Wikipedia. Het geld komt van Craig Newmark, de oprichter van Craigslist. De donatie komt na de ddos-aanval op Wikipedia van vorige week.

Met het geld zal de beveiliging van Wikipedia op verschillende fronten worden verbeterd. Zo moet onder andere het risicomanagement van de site worden opgeschroefd en hoopt Wikimedia de responstijd op incidenten te verlagen.

Dat Wikipedia vaak het doelwit is van cyberaanvallen, is geen verrassing. De website staat op plek tien van 's werelds populairste websites, met maandelijks zo'n achttien miljard weergaven. Volgens John Bennett, director of security van Wikipedia, is de site mede hierdoor vaak het doelwit van pogingen tot hacks, vandalisme en andere bedreigingen. Zo was Wikipedia vorige week het doelwit van een ddos-aanval op grote schaal, waardoor de site enige tijd offline was. Die aanval is nog steeds gaande, zelfs nu de website weer online staat.

Newmark zelf zegt dat het steeds moeilijker wordt om accurate en betrouwbare informatie te vinden op internet. "Dat is waarom ik de Wikimedia Foundation en haar projecten zal blijven ondersteunen, waaronder Wikipedia, de plek waar feiten leven." Newmark doneerde eerder al geld aan Wikipedia. Zo schonk hij in 2016 vijfhonderdduizend dollar aan de Wikimedia Foundation voor het verminderen van vandalisme op Wikipedia.

Newmark zet zich daarnaast in voor journalistieke onafhankelijkheid en vrije toegang tot informatie. Zo heeft hij in het verleden miljoenen dollars geschonken aan journalistieke initiatieven, waaronder 20 miljoen aan een journalistieke vakschool in New York.

Originele foto door JD Lasica, CC BY 2.0. Modificaties door Blanca Flores/Wikimedia Foundation, CC BY 2.0.