Vier Wikipedia-sites gaan op zwart uit protest tegen EU-auteursrechtrichtlijn

De Wikipedia-sites van Denemarken, Duitsland, Slowakije en Tsjechië zijn donderdag op zwart gegaan. Dit is uit protest tegen de Europese copyrightrichtlijn waar het Europese Parlement dinsdag 26 maart over stemt. De Nederlandse pagina is nog toegankelijk.

Uit de verklaring van de Duitse Wikipedia-site blijkt het om een actie van de auteurs te gaan. Volgens de auteurs zou de voorgestelde hervorming het vrije internet ernstig kunnen beperken. Internetplatforms zouden straks 'fout- en misbruikgevoelige' uploadfilters moeten invoeren om preventief inbreuk op het auteursrecht van gebruikers te voorkomen.

Daarmee verwijzen de gebruikers naar artikel 13 van de geplande richtlijn. Dat artikel maakt websites of platforms in gevallen juridisch verantwoordelijk voor mogelijke copyrightinbreuken van gebruikers. Websites moeten in dat geval hun best doen om toestemming te krijgen voor het plaatsen van content en inbreukmakende content moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Het nogmaals uploaden van deze berichten en bestanden moet dan worden voorkomen.

Artikel 11 gaat over strengere regels voor het gebruik van links naar online artikelen en foto's. De Duitse Wikipedia-auteurs schrijven dat alle webpagina's voor korte uittreksels van auteursrechtelijk beschermde artikelen licenties zouden moeten verwerven, om daaraan te voldoen.

De auteurs schrijven dat deze twee artikelen de vrijheid van mening, kunst en de pers aanzienlijk kunnen beïnvloeden. "Hoewel Wikipedia op zijn minst expliciet is vrijgesteld van artikel 13, maar niet van artikel 11, zal vrije kennis lijden. Zelfs als Wikipedia een oase blijft in de gefilterde woestijn van het internet."

De auteurs noemen het een laatste kans om het copyright in Europa te moderniseren. Ze vragen bezoekers contact op te nemen met de leden van het Europees Parlement en 'hen te informeren over uw standpunt'. De Wikipedia-pagina's blijven nog tot middernacht op zwart.

Wikipedia is niet het enige platform dat de bezoekers met de mogelijke richtlijn confronteert. Zo krijgen Twitch-bezoekers bovenin de webpagina te zien dat artikel 13 beperkingen op zou kunnen leggen aan de content die gebruikers maken en delen. Reddit gaat nog een stapje verder, daar krijgen gebruikers die een link of bestand willen uploaden een ludieke foutmelding te zien.