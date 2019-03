Blizzard kiest voor 1.12-versie van Alterac Valley bij WoW Classic

Blizzard heeft ervoor gekozen Alterac Valley van patch 1.12 te gebruiken voor World of Warcraft Classic. Volgens de ontwikkelaar waren er bij eerder versies van Alterac Valley teveel npc's en waren deze te moeilijk om te doden.

Blizzard zegt wat betreft de keuzes voor verschillende onderdelen van World of Warcraft Classic te kiezen voor patches die de meeste 'duidelijkheid' bieden en bij patch 1.12 zou dat het geval zijn. Na Alterac Valley 1.12 zijn bijvoorbeeld versterkingen geïntroduceerd en Commanders en Lieutenants verwijderd terwijl de patches ervoor teveel npc's en een te hoge moeilijkheidsgraad bevatten, vindt de ontwikkelaar.

"De enige wincondities zijn het doden van rek’thar in Frostwolf Keep of Vanndar Stormpike in Dun Baldar", meldt Blizzard verder als goede eigenschap van 1.12. De keuze betekent echter ook dat trolleneindbaas Korak the Bloodrager van de Snowfall Graveyard niet aanwezig is, iets wat niet iedereen bevalt, getuige de opmerkingen op de mededeling van Blizzard.

Blizzard kondigde WoW Classic tijdens Blizzcon 2017 maar nog altijd onbekend is wanneer het spel precies verschijnt, alleen dat dit deze zomer moet gebeuren. Vorige week maakte het bedrijf wel het releaseschema bekend. WoW Classic verschijnt in zes fasen, te beginnen met de introductie van de Molten Core- en Onyxia-raids en de Maraudon-dungeon. Wanneer fasen twee tot en met zes verschijnen is nog niet bekend en ook over pvp is nog niets bekend. Blizzard werkt nog aan de uitwerking daarvan.

World of Warcraft Classic zal gebaseerd zijn op versie 1.12: Drums of War. Dat is volgens ontwikkelaar Blizzard de 'meest complete versie van de klassieke ervaring'.