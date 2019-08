WoW Classic-spelers krijgen te maken met lange wachtrijen op releasedag

Spelers van World of Warcraft Classic hebben op de eerste dag waarop het spel live is te maken met urenlange wachttijden om realms te kunnen betreden. Blizzard waarschuwde anderhalve week geleden al dat het ernaar uitzag dat realms overvol konden raken.

In de nacht van maandag op dinsdag is World of Warcraft Classic in Europa live gegaan en op de eerste dag blijkt het spel al zo populair dat de wachttijden om realms te kunnen betreden op kunnen lopen tot meerdere uren. Spelers die het spel spelen kunnen te maken krijgen met disconnects door de drukte. Op onder andere Reddit en het forum voor WoW Classic klagen spelers over de wachttijden. Ook lukte het niet iedereen om een abonnement af te sluiten om het spel te kunnen spelen.

Blizzard waarschuwde tien dagen geleden dat op basis van het aantal reserveringen het ernaar uitzag dat met name de Herod-realm te maken zou krijgen met overpopulatie. De ontwikkelaar sprak de verwachting uit dat die realm loginrijen van meer dan tienduizend spelers zou krijgen en verwees spelers door naar de recent geopende Stalagg-realm. Maandag opende Blizzard nog eens vijf nieuwe realms om bestaande drukke realms te ontlasten.

Realms in World of Warcraft Classic kunnen meer spelers bevatten dan het origineel uit 2006 dat kon. Volgens Blizzard kan een realm waarbij de geschatte populatie als 'medium' is aangemerkt nu meer spelers bevatten dan de drukste realm in 2006. De ontwikkelaar geeft realms de aanduidingen Low, Medium, High en Full op basis van de drukte.

Mede daardoor is het binnen het spel ook druk. Het is zelfs zo druk dat spelers in het spel netjes rijen vormen om bijvoorbeeld bepaalde items te kunnen bemachtigen of kills te kunnen maken. Met WoW Classic wil Blizzard de authentieke gameplay van de game zoals die in 2006 was combineren met moderne serverinfrastructuur, sociale functionaliteit en ondersteuning voor nieuwe hardware.