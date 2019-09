Google test dns-over-https bij Chrome met zes dns-providers

Google experimenteert met dns-over-https bij Chrome 78 op desktop en mobiel met in eerste instantie zes dns-providers, waaronder Google zelf. Als de dns-aanbieder van de gebruiker op de lijst staat, schakelt de browser automatisch over naar dns-over-https.

De dns-providers waarmee Google samenwerkt, zijn Cleanbrowsing, Cloudflare, DNS.SB, OpenDNS en Quad9. Deze zijn volgens het bedrijf gekozen vanwege hun ferme standpunt op het gebied van privacy en beveiliging, en hun compatibiliteit op het gebied van dns-over-https, of doh. Niet bekend is of Google de lijst wil uitbreiden. Het Nederlandse PowerDNS staat bijvoorbeeld niet op de lijst.

Bij de implementatie van Google kijkt de browser of de dns-aanbieder van de gebruiker op de lijst staat om van een doh-dienst gebruik te kunnen maken. Is dat niet het geval, dan verloopt de verbinding als vanouds. Omdat Chrome de standaard ingestelde dns-provider verkiest en alleen dns-over-https activeert als die provider dit aanbiedt, ervaren gebruikers geen problemen met door de aanbieder aangeboden functies voor parenting control en malwarebescherming, aldus Google.

Daarmee wijkt de implementatie af van die van Mozilla. Die organisatie kiest vooralsnog voor de 1.1.1.1-dns-resolver van Cloudflare en schakelt deze vanaf eind september standaard in voor Amerikaanse gebruikers.

Google test de doh-implementatie bij een fractie van de Chrome 78-gebruikers op alle ondersteunde platforms op Linux en iOS na. Op Android 9 en latere versies van het besturingssysteem kan Chrome gebruikmaken van een doh-aanbieder die door de gebruiker bij de dns-instellingen is ingesteld. ZDNet publiceerde eerder deze week de stappen die een gebruiker moet doorlopen om de desktopversie van Chrome buiten de test om van dns-over-https gebruik te laten maken.

Google en Mozilla testen het gebruik van doh uit privacy- en beveiligingsoverwegingen. De techniek versleutelt een dns-query met ssl-encryptie, waardoor partijen zoals providers niet meer kunnen zien welke webpagina's specifieke gebruikers opvragen. Google wijst erop dat de techniek bijvoorbeeld voorkomt dat derde partijen bij het gebruik van publieke hotspots kunnen zien welke websites door gebruikers worden bezocht.