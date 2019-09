Mozilla schakelt tls 1.0 en 1.1 uit in Firefox Nightly

Mozilla heeft tls 1.0 en 1.1 uitgeschakeld in de Nightly-versie van zijn browser Firefox. De bedoeling is dat de verouderde encryptiestandaarden vanaf maart volgend jaar, in de stabiele versie, niet meer werken.

Mozilla had al eerder aangekondigd dat het tls 1.0 en 1.1 zou uitschakelen in zijn browser en vanaf nu accepteert de testversie van Firefox geen verbindingen via de verouderde standaarden. Gebruikers krijgen dan een foutmelding te zien. De bedoeling was dat Firefox Nightly vanaf oktober tls 1.0 en 1.1 zou uitschakelen, maar dat is dus iets eerder gebeurd, zegt Mozilla.

Er zijn weinig problemen te verwachten, omdat vorig jaar al 94 procent van de sites over was op tls 1.2 en 1.3, die alle grote browsers blijven ondersteunen. Sites die nog niet over zijn, zouden dat snel moeten doen. Tls staat voor transport layer security en is een standaard voor de versleuteling van webverkeer. De eerste versie van tls dateert van ongeveer twintig jaar geleden. Behalve Mozilla zullen andere browserbouwers ook stoppen met de ondersteuning van tls 1.0 en 1.1, waaronder Google, Apple en Microsoft.